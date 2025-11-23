Челябинку обвиняют в хищении 2,6 млн рублей с пособий на вымышленных детей

Тракторозаводский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело 29-летней местной жительницы, обвиняемой в хищении пособий на вымышленных детей. Следствие утверждает, что она за 2019-2023 годы незаконно получила более 2,6 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По данным полиции, челябинка предоставила в ЗАГС ложную информацию о рождении у нее двойни вне роддома. В дальнейшем она также предъявила недостоверные документы в компетентные органы для получения материнского капитала и ежемесячных пособий.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).