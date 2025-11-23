Стюардессе «Уральских авиалиний» дали семь лет колонии за фейки об армии

Суд в городе Видное Московской области приговорил стюардессу «Уральских авиалиний» Варвару Волкову к семи годам колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом в суде сообщили ТАСС.

Из постановления следует, что в январе Варвара Волкова увидела ролик в соцсетях о действиях танкиста на СВО. Затем стюардесса увидела военного в передаче на телевидении, после чего она позвонила военному и высказала ему угрозы.

Затем Варвара Волкова опубликовала в чате подмосковной деревни Сапроново посты о специальной военной операции, установил суд. В одном из сообщений стюардесса писала, что готова угостить украинских военнослужащих чаем, если они придут в Московскую область.

Варвару Волкову признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Она будет отбывать семилетнее наказание в колонии общего режима.