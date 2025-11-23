В Марий Эл в результате ДТП с микроавтобусом погиб водитель внедорожника

На 21-м километре автодороги «Вятка» в Звениговском районе Марий Эл произошло столкновение автомобиля Toyota RAV4 с пассажирским микроавтобусом, в результате которого водитель внедорожника скончался на месте. Об этом сообщает прокуратура республики.

ДТП произошло 22 ноября около 19:30. Прокуратура района взяла на контроль установление причин и обстоятельств аварии, а также начала проверку соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.

Влас Северин