В Свердловской области на молодежную политику потратят 3,3 млрд до 2030 года

В Свердловской области на молодежную политику до 2030 года потратят 3,3 млрд руб., рассказали в департаменте информационной политике Свердловской области. Для этого была создана государственная программа, включающая в себя и патриотическое воспитание.

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

«Средства направим, в том числе, на различные проекты, которые реализует наша молодежь. Это важные события на уровне региона и страны, которые объединяют, вдохновляют и мотивируют наших ребят на новые идеи»,— сказал глава Свердловской области Денис Паслер.

Региональный центр молодежи в рамках программы получит субсидию на проведение 140 мероприятий, в том числе образовательного проекта «Академия молодой семьи», форума «Молодежь села», регионального форума «Школа волонтеров Урала», добровольческих акций, регионального этапа Международной премии «Мывместе».

Центру патриотического воспитания имени Игоря Родобольского выделят средства на проведение областного патриотического форума «Урал — опорный край державы» и международного форума «Урал — национальная география», а также военно-патриотических игр.

В департаменте информполитики уточнили, что в Свердловской области действует более 200 местных отделений молодежных общественных организаций.

Анна Капустина