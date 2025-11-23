Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Скончался бывший главврач Бугурусланской городской больницы Александр Еремин

Вчера, 22 ноября, после продолжительной болезни ушел из жизни Александр Еремин, бывший главный врач Бугурусланской городской больницы, трудившийся в сфере здравоохранения Оренбургской области 41 год. Об этом сообщили в минздраве региона.

Александр Павлович Еремин родился в селе Курманаевка Оренбургской области. Выпускник Оренбургской медицинской академии по специальности «Лечебное дело». С 1986 по 1988 год работал врачом-хирургом ЦРБ. Закончил клиническую интернатуру по хирургии при Областной клинической больнице. В 1990 году был назначен заведующим онкологическим отделением МСЧ НГДУ «Бугурусланнефть». С 1995 по 1999 год работал главным врачом МСЧ НГДУ «Бугурусланнефть». В сентябре 1999 года был назначен главным врачом Городской больницы г. Бугуруслана, где совмещал должность врача-хирурга-онколога. В 2002 году награжден знаком «Отличник здравоохранения», в 2006 году награжден Почетной грамотой министерства здравоохранения Оренбургской области.

Церемония прощания с Александром Ереминым состоится завтра, 24 ноября, на Северном кладбище в Черемушках в 12:00 (MSK+2).

Сабрина Самедова