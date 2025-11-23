Аргентина отказалась подписать итоговую декларацию саммита G20 в ЮАР

Аргентина не поддержала итоговый документ, принятый на саммите «Группы двадцати» (G20) в Йоханнесбурге, сославшись на нарушение принципа консенсуса и разногласия в геополитических вопросах. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Аргентины на официальном сайте.

Согласно заявлению министерства, решение связано с тем, что декларация была принята без согласия всех участников форума, включая Аргентину и другие страны.

Особое внимание в аргентинском МИДе уделили разногласиям по вопросу конфликта на Ближнем Востоке. В документе, по их мнению, представлен односторонний подход, который не учитывает региональный контекст и глубокие структурные причины конфликта, важные для достижения устойчивого мира. Кроме того, разногласия касаются также вопросов климата, целей устойчивого развития и гендерной политики.

Саммит G20 проходил 22–23 ноября в Йоханнесбурге, ЮАР. Среди лидеров отсутствовали представители России, США и Китая. Российскую делегацию возглавил замруководителя администрации президента Максим Орешкин.