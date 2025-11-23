В Казани за сутки произошло 158 ДТП, трое пострадали

За последние 24 часа на дорогах Казани зарегистрировано 158 ДТП. В трех авариях пострадали 3 человека, погибших нет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

Сотрудники оформили 56 случаев через центры обработки ДТП и 38 аварий непосредственно на местах происшествий.

За сутки задержаны 7 водителей в состоянии опьянения и 5 человек без прав. К административной ответственности привлечены 7 велосипедистов за нарушения ПДД. В территориальные отделы полиции доставлены 3 гражданина по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин