Два частных дома сгорели в Камбарке сегодня утром

Крупный пожар произошел в Камбарке сегодня утром: загорелись два нежилых дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Существовала угроза перехода огня на жилой третий дом.

Пожар начался около 05:00. На месте работали 21 человек и 9 единиц техники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Из горящих надворных построек эвакуировали два 50-ти литровых газовых баллона с пропаном, которые могли сдетонировать и усугубить ситуацию»,— говорится в сообщении.

К 07:00 возгорание было ликвидировано. Жилой дом был сохранен. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.