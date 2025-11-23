Обвиняемый в постройке небезопасного жилья в Прикамье ликвидировал ИП

Собственник 100% долей столичного ООО «Квадра групп» Антон Егошин прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Основным видом деятельности ИП, зарегистрированного в 2018 году, было производство малярных и стекольных работ. В апреле «Ъ-Прикамье» сообщал, что ФАС приняла решение о ликвидации ООО «Квадра групп». Согласно Rusprofile, организация продолжает действовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, ООО «Квадра групп» выиграло объявленный властями Кудымкара аукцион на комплексное освоение территории в целях жилищного строительства в апреле 2015 года. По мнению администрации Кудымкарского муниципального округа, застройщик в рамках муниципального контракта возвел жилое здание с нарушениями, сокращающими нормативный срок службы строительных конструкций. При этом дефекты были выявлены в пределах гарантийного срока. Позже отделом судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам города Перми было возбуждено исполнительное производство о взыскании с ООО «Квадрагрупп» 42,5 млн руб. Местные власти требовали взыскать с общества затраты, которые понес местный бюджет для устранения дефектов, допущенных при строительстве многоквартирного дома по ул. Виталия Онькова, 24б.

Бывший директор ООО «Квадра групп», экс-директор ИК «Витус» Дмитрий Седов был арестован по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).