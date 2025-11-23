Татарстан стал лидером в ПФО по числу ипотечных заявлений

Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по количеству ипотечных заявлений и договоров долевого строительства за 10 месяцев 2025 года. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Росреестр республики.

С начала года в Росреестр Татарстана поступило почти 23 тыс. заявлений на регистрацию ипотеки, из которых 95% были поданы в электронном виде. Это позволило ускорить обработку, и 98% заявлений рассматривались в течение одного дня.

Также зарегистрировано 16,6 тыс. договоров долевого строительства, что обеспечило Татарстану первое место в ПФО и десятое среди всех регионов России.

Влас Северин