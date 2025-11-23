На обслуживание лифтов в Йошкар-Оле выделили 36,5 млн рублей

На комплексное техническое обслуживание лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи в Йошкар-Оле выделили 36,5 млн руб. Соответствующий контракт опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит обеспечить исправное состояние и безопасную эксплуатацию лифтового оборудования в многоквартирных домах. Работы охватят 97 объектов в Йошкар-Оле и Семеновке на 20 улицах, включая Ленинский проспект, улицы Молодежную, Воинов-Интернационалистов и Героев Сталинградской битвы.

Работы должны быть выполнены с момента заключения контракта по 31 декабря 2026 года. Заказчиком выступает АО «Жилищно-эксплуатационная управляющая компания „Заречная“».

Влас Северин