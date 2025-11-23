Финуправляющей внука экс-губернатора Прикамья не удалось оспорить сделки должника

Арбитражный суд Пермского края в рамках банкротства Михаила Арзуманова — внука экс-губернатора Пермской области Геннадия Игумнова, отказал финансовому управляющему в оспаривании трех сделок. Это следует из информации в картотеке арбитражных дел.

В декабре 2024 года от финуправляющего должника, Яны Вебер, поступило три заявления о признании недействительными сделками перечисление в общей сумме около 2,9 млн руб. Николаю Грушавину и Ильясу и Татьяне Загитовым.

Господину Грушавину Михаил Арзуманов перевел 728 тыс. руб., господину Загитову — 757 тыс. руб., госпоже Загитовой — 1,5 млн руб. Финансовая управляющая требовала взыскать с них эти суммы в пользу должника. Третьим лицом по делу выступала Елена Арзуманова — мать господина Арзуманова и дочь первого губернатора Прикамья Геннадия Игумнова.

Напомним, бывший депутат краевого заксобрания Михаил Арзуманов был признан банкротом 23 мая прошлого года, в его отношении была введена процедура реализации имущества. Основанием для этого послужило заявление депутата и бывшего президента пермского футбольного клуба «Амкар» Геннадия Шилова, ранее предоставившего господину Арзуманову займы на общую сумму 340 млн руб.