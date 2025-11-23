Объявлен тендер на достройку школы за 1,5 млрд рублей под Новосибирском
МКУ «Управление капитального строительства» Сузунского района Новосибирской области ищет подрядчика на завершение строительства начальной школы на 400 мест. Стартовая цена контракта составляет 1,49 млрд рублей, указывается в сообщении на портале «ЕИС Закупки».
Строящаяся школа находится в Сузуне. Согласно проектно-сметной документации, общая площадь четырехэтажного здания — 9,2 тыс. кв. м. Победитель тендера должен завершить строительство объекта в два этапа к 31 марта 2027 года. В 2025 году заказчик готов направить подрядчику 469 млн руб., в 2026 году — 852 млн руб., в 2027 году — 166 млн руб.
Заявки на конкурс принимаются до 8 декабря, итоги аукциона подведут 11 декабря.