Число террористических преступлений в России с начала года выросло на 75%

За первые девять месяцев 2025 года в России было зарегистрировано 4 467 преступлений террористической направленности, следует из отчета МВД о состоянии преступности. Год к году число подобных преступлений выросло на 75%.

В отчете МВД указано, что из 4,4 тыс. террористических дел непосредственно теракта касались 1,8 тыс. зарегистрированных случаев. По статьям о призывах к терроризму или его оправдании зарегистрировано чуть более 1 тыс. дел. 275 преступлений пресечено на стадии приготовления и покушения (+32,9%).

За девять месяцев также было зарегистрировано 1 760 преступлений экстремистской направленности (+28,1%).

Всего с начала года в России зарегистрировано 1,35 млн преступлений. За первые девять месяцев 2024 года было зарегистрировано 1,43 млн преступлений. Из материалов МВД также следует, что общее количество зарегистрированных преступлений снижается как минимум с 2021 года. Число террористических дел, наоборот, стало максимальным за последние годы.