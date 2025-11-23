Рубио отверг заявления об отречении от мирного плана по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирный план по Украине разработали американские чиновники при сотрудничестве с обеими сторонами конфликта. Ранее несколько сенаторов заявили, что господин Рубио попытался указать на непричастность Вашингтона к разработке плана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters Марко Рубио

Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters

«Автором мирного предложения выступили США. План предлагается как прочная основа для текущих переговоров. Он основан на предложениях российской стороны. Но он также основан на предыдущих и текущих предложениях Украины»,— написал Марко Рубио в соцсети X.

Ранее сенатор-республиканец Майк Раундс сообщил журналистам, что Марко Рубио позвонил ему и еще нескольким сенаторам. По словам господина Раундса, госсекретарь назвал мирный план «предложением, которое Вашингтон получил и передал Украине». «Это не наша рекомендация, это не наш план»,— цитировал господина Рубио сенатор.

Сенатор Ангус Кинг также заявлял, что обнародованный план был «списком пожеланий русских». Представитель Госдепа США Томми Пиготт назвал подобные слова ложными.