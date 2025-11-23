WP: США рассматривают сброс листовок для психологического давления на Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант с проведением операции по сбросу листовок над столицей Венесуэлы для оказания психологического давления на президента Николаса Мадуро. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Фото: Aaron Schwartz / Reuters Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Операция, которая, по словам собеседников газеты, пока не была одобрена, может пройти 23 ноября — в день рождения Николаса Мадуро. На листовках может быть размещена информация о вознаграждении в размере $50 млн за помощь в аресте президента Венесуэлы.

WP пишет, что США уже использовали листовки в качестве психологического давления на власти Ирака перед вторжением в страну в 2003 году. Возможная операция в Венесуэле, по словам источников, будет направлена на давление в адрес господина Мадуро, чтобы тот покинул пост президента, и США не атаковали страну.

С начала сентября в Карибском море в результате американских ударов по судам были убиты более 80 человек. Власти США утверждают, что суда причастны к перевозке наркотиков. Администрация Дональда Трампа объясняет действия американских войск участием в «немеждународном вооруженном конфликте» с террористической организацией.