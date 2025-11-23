На Сахалине военнослужащего приговорили к восьми годам колонии за уклонение от службы

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего за уклонение от службы к шести годам колонии. К назначенному сроку также добавили неотбытую часть предыдущего приговора. Суммарно военнослужащему назначили восемь лет лишения свободы.

Как сообщила пресс-служба суда, 6 июля военнослужащий не явился в воинскую часть из отпуска. Там добавили, что мужчина хотел «праздно провести время и отдохнуть от военной службы, а также избежать участия в боевых действиях, опасаясь за свои жизнь и здоровье».

В публикации указано, что военнослужащий уклонялся от службы «по месту жительства». Военная полиция нашла его спустя два месяца — 11 сентября. По статье о самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ) мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима. По какой статье военнослужащему назначили предыдущий приговор, пресс-служба суда не уточнила.