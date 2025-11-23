Reuters: Болсонару арестовали из-за попытки вскрыть электронный браслет на ноге

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару был взят под стражу федеральной полицией после более чем ста дней домашнего ареста из-за попытки вскрыть браслет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката.

Жаир Болсонару

Фото: Mateus Bonomi / Reuters Жаир Болсонару

Фото: Mateus Bonomi / Reuters

Как передает агентство, прибывшие в дом экс-президента полицейские обнаружили у экс-президента электронный браслет с «явными и значительными повреждениями». Жаир Болсонару сказал им, что «из любопытства» использовал паяльник для сожжения корпуса устройства.

Судья верховного суда Бразилии дал адвокатам 24 часа, чтобы те объяснили нарушение.

В сентябре Жаир Болсонару был приговорен к 27 годам тюрьмы за организацию попытки государственного переворота с целью сохранения власти после выборов 2022 года. На них он проиграл нынешнему президенту Луле да Силве.

Окончательное решение о тюремном заключении еще не принято, поскольку экс-президент продолжает обжаловать приговор. Защита Болсонару намерена ходатайствовать о сохранении домашнего ареста, ссылаясь на проблемы со здоровьем после ножевого ранения в 2018 году.