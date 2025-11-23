Задержан главный редактор газеты «Молодежь Дагестана»

Главный редактор газеты «Молодежь Дагестана» Магомед Магомедов задержан, сообщило управление МВД по Дагестану. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как уточнила пресс-служба МВД, Магомеда Магомедова задержали 21 ноября. По версии следствия, на должности гендиректора информационного агентства «РИА "Дагестан"» господин Магомедов незаконно принимал на работу сотрудников, которые «фактически трудовые обязанности не исполняли». Перечисляя деньги на их банковские счета, задержанный похищал бюджетные средства, указано в сообщении.

«Также подозреваемый заключил ряд договоров на проведение различных работ, однако фактически указанные услуги не оказывались»,— добавила пресс-служба МВД. В каждом эпизоде, как считает следствие, были похищены бюджетные деньги, что нанесло «РИА "Дагестан"» «ущерб в особо крупном размере».

Согласно открытым данным, Магомед Магомедов был гендиректором «РИА "Дагестан"» с 2013 по 2023 год. Затем в течение двух лет работал на должности директора Центра внешних коммуникаций «Главкосмоса» (дочка «Роскосмоса»). Главным редактором газеты «Молодежь Дагестана» господин Магомедов стал в 2025-м.