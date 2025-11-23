В Киргизии прошла серия задержаний оппозиционных политиков

МВД Киргизии заявило о задержании «деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки» после предстоящих парламентских выборов. Ведомство уточнило, что в нее входили политические деятели, экс-депутаты, бывшие госслужащие и сотрудники силовых структур.

«Задержанные планировали серию митингов по стране после подведения итогов выборов … В их планах были антиконституционные призывы, а также возможные захваты административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур»,— сообщило МВД Киргизии в Telegram-канале.

Ранее МВД Киргизии отчиталось о задержании «гражданина С.Т.», который, как утверждает ведомство, призывал к смене власти путем массовых беспорядков. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как пишет Kaktus, речь идет о лидере оппозиционной партии «Социал-демократы» Темирлане Султанбекове. Источники издания сообщили, что вместе с ним на допрос доставили основателя партии — сына экс-президента Киргизии Кадырбека Атамбаева. Задержана была и бывшая первая леди Раиса Атамбаева.

По информации Kaktus, силовики также провели обыски в квартирах экс-депутатов Шайлообека Атазова и Кубанычбека Кадырова. Бывшего председателя Службы по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии Сыймыка Жапыкеева задержали и отправили на допрос. Об обысках также сообщил бывший гендиректор местного телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников.