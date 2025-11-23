Россия готова продолжать сотрудничество с Венгрией в сфере энергетики

Посол России в Венгрии Евгений Станиславов заявил, что Москва продолжит выполнять энергетические контракты с Будапештом, несмотря на планы ЕС по поэтапному отказу от российских энергоносителей. В интервью «РИА Новости» дипломат отметил, что отказ Евросоюза от газа из России может серьезно изменить архитектуру сотрудничества.

«Мы видим, что Брюссель не собирается отказываться от своей практики принуждения стран-членов ЕС к разрыву энергетического сотрудничества с Россией»,— сказал господин Станиславов. Он добавил, что Россия готова сотрудничать с Венгрией на условиях действующих контрактов.

В октябре Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от российского газа с 2026 года с переходным периодом до 2028 года. Венгрия готова оспаривать эти меры в Европейском суде, считая их «мошенничеством». Премьер-министр Виктор Орбан заявил о работе над обходом ограничений ЕС.