Литва может ограничить транзит в Калининград из-за конфликта с Белоруссией

Глава правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс допустил ограничение транзита в Калининградскую область. По его словам, Вильнюс пойдет на такой шаг, если вопрос с возвращением литовских грузовиков из Белоруссии и контрабандой сигарет не будет решен.

«Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких»,— сказал Миндаугас Синкявичюс (цитата по «Sputnik Литва»). Он также выразил надежду, что задержка литовских фур в Белоруссии связана с бюрократическими вопросами, и ситуация изменится в течение нескольких дней.

Отношения Литвы и Белоруссии обострились в конце октября, когда Вильнюс закрыл границу с Белоруссией. Власти страны заявляли, что Минск причастен к контрабанде сигарет на метеозондах. В ответ власти Белоруссии ограничили передвижение грузовых автомобилей с литовскими номерами.