Forbes: состояние Трампа с сентября сократилось на $1,1 млрд

Состояние президента США Дональда Трампа сократилось с рекордных $7,3 млрд в сентябре до $6,2 млрд в конце ноября (-$1,1 млрд), пишет Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Сокращение произошло из-за падения стоимости акций технологической компании Trump Media, которые составляют основную часть состояния господина Трампа. За последние три месяца их стоимость на бирже NASDAQ снизилась на 42%. 21 ноября цена акций упала до близкого к историческому минимуму значения в $10,18 за бумагу.

В сентябре Forbes писал, что состояние Дональда Трампа увеличилось на $3 млрд за год. Рост был обусловлен инвестициями в криптовалютные проекты.