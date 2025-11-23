Аэропорт Эйндховена в Нидерландах приостановил работу из-за БПЛА

В районе аэропорта Эйндховена на юге Нидерландов приостановлены полеты самолетов из-за обнаружения нескольких беспилотников. Сам аэропорт ограничил работу.

«Над аэропортом Эйндховена было замечено несколько беспилотников. В связи с этим гражданское и военное воздушное сообщение приостановлено»,— написал министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в соцсети X.

Как добавил господин Брекелманс, силы ПВО приведены в боевую готовность. В аэропорт Эйндховена прибыла полиция, идет расследование инцидента.

21 ноября, как заявляло Минобороны Нидерландов, неизвестные беспилотники были замечены в районе авиабазы Фолкел. Как уточняло ведомство, еще несколько подобных инцидентов за последнее время произошло вблизи порта Флиссинген.