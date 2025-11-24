«Профит Лэнд» расширит проект в Порошкино

ООО «Профит Лэнд» приступило к реализации второй очереди индустриального парка IP Poroshkino, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области и работающего в формате light industrial. Инвестиции в строительство 10 тыс. кв. м производственно-складской недвижимости составят 1,4 млрд рублей. Участники рынка отмечают, что в локации уже сформировался промышленный кластер, это будет способствовать быстрому привлечению арендаторов. В то же время объектов light industrial в районе пока немного, что дает проекту дополнительные преимущества.

Во второй очереди будет построено новое здание индустриального назначения, включающее производственно-складские блоки, офисные модули, административный корпус, зоны для размещения инженерного оборудования, а также расширенный периметр погрузочно-разгрузочных площадок

Фото: Ольга Мальцева, Коммерсантъ Во второй очереди будет построено новое здание индустриального назначения, включающее производственно-складские блоки, офисные модули, административный корпус, зоны для размещения инженерного оборудования, а также расширенный периметр погрузочно-разгрузочных площадок

Как рассказали в ООО «Профит Лэнд», первая очередь IP Poroshkino начала работать в прошлом году и включает в себя три здания общей площадью 7,6 тыс. кв. м. Парк расположен на территории 9 га в 5 км от Санкт-Петербурга, рядом с Выборгским и Приозерским шоссе (д. Порошкино, Промышленный пр., 21). Территория оснащена инженерными сетями и рассчитана на малое и среднее производство, логистику, мастерские и офисные операции.

Генеральный директор «Профит Лэнд» Константин Соловьев рассказал, что во второй очереди будет построено новое здание индустриального назначения, включающее производственно-складские блоки, офисные модули, административный корпус, зоны для размещения инженерного оборудования, а также расширенный периметр погрузочно-разгрузочных площадок. Всего во второй очереди будет 20 производственно-складских юнитов площадью от 500 кв. м.

В компании оценивают инвестиции во вторую очередь в 1,4 млрд рублей.

Партнер «БестЪ. Коммерческая недвижимость» Алла Сидоренко считает, что одним из лучших решений будет строительство на территории парка здания под конкретного заказчика. Она оценивает себестоимость такого объекта примерно в 75 тыс. рублей за кв. м. При этом аналогичный проект в Петербурге или в непосредственной близости от него мог бы оцениваться уже в 140–170 тыс. рублей за кв. м. Госпожа Сидоренко отмечает, что арендная ставка только начала корректироваться, поэтому следующий год на рынке может принести сюрпризы.

Генеральный директор компании «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов в числе преимуществ локации выделяет близость к кольцевой автодороге (КАД), что обеспечивает быстрый выезд на федеральные трассы, а также в любую часть города и области. Район уже имеет репутацию складского кластера, здесь сформирована соответствующая индустриальная зона. Относительная близость к спальным районам на Парнасе и проспекте Просвещения обеспечивает близость к потенциальным рабочим кадрам. По словам эксперта, реалистичной и конкурентной ценой проекта можно считать 100–110 тыс. рублей за кв. м. Окупаемость объекта может занять от шести до 10 лет. Господин Ельцов ожидает, что спрос на проект будет хорошим, поскольку формат light industrial нетипичен для данного района. Несмотря на период остывания рынка, у нового объекта хорошие шансы на то, чтобы занять актуальную нишу.

По данным аналитиков NF Group, объем рынка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам III квартала 2025-го достиг 116 тыс. кв. м. С января было введено 11,8 тыс. кв. м новых площадей, а до конца года ожидается ввод еще около 25 тыс. кв. м. На фоне низкой базы прошлых лет сегмент демонстрирует устойчивую динамику: аренда в классе А оценивается в 11,9 тыс. рублей за кв. м в год, в классе B — 10,5 тыс. рублей. Рост арендных ставок составляет около 9% в годовом выражении. Стоимость продажи в классе А держится на уровне 105 тыс. рублей за кв. м, в классе B — около 64 тыс. рублей.

