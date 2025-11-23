«Победа» стало словом 2025 года по версии Института Пушкина
По данным Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, слово «победа» стало главным словом 2025 года. Второе и третье места в рейтинге заняли «Max» — название национального мессенджера, и «нейросеть», которая уже признавалась словом года в 2023-м.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе института, выбор слова «Победа» связан с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Как отметил ректор института Никита Гусев, для россиян это «фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения».
В шорт-лист претендентов вошли слова:
- «Аляска»
- «Интервидение»
- «переговоры»
- «цифровой рубль»
- «ценности»
- «защитник»
- «генерировать»
Итоги были подведены ко Дню словарей и энциклопедий, который отмечается 22 ноября в день рождения автора «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля.