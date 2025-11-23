Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Победа» стало словом 2025 года по версии Института Пушкина

По данным Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, слово «победа» стало главным словом 2025 года. Второе и третье места в рейтинге заняли «Max» — название национального мессенджера, и «нейросеть», которая уже признавалась словом года в 2023-м.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе института, выбор слова «Победа» связан с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Как отметил ректор института Никита Гусев, для россиян это «фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения».

В шорт-лист претендентов вошли слова:

  • «Аляска»
  • «Интервидение»
  • «переговоры»
  • «цифровой рубль»
  • «ценности»
  • «защитник»
  • «генерировать»

Итоги были подведены ко Дню словарей и энциклопедий, который отмечается 22 ноября в день рождения автора «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля.

Новости компаний Все