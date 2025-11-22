В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за дождя и гололеда

В отдельных районах Челябинской области 23 ноября ожидаются сильные осадки и гололедица. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба областного министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Дороги обрабатывают противогололедными материалами. Водителям рекомендуют не выезжать на трассы без особой необходимости.

Министерство здравоохранения Челябинской области также поручило медицинским организациям усилить работу травмпунктов по всему регионов для оказания своевременной помощи пострадавшим из-за скольких дорог.