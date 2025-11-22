На дорогах Курганской области ограничили движение для грузовиков и автобусов

В Курганской области на всех дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения временно запретили движение для пассажирского транспорта, автобусов и грузовиков. Причиной стала неблагоприятная погода, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ограничение действует 22 ноября с 18:30. Время снятия пока не уточняется.

По данным ГАИ Курганской области, на дорогах наблюдается скользкость, перепады температур и сильный ветер.