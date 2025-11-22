В Чувашии на установку систем фотовидеофиксации ПДД направят 41,8 млн рублей
На развитие автоматизированной системы фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Чувашской Республики выделили 41,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
В Чувашии на установку систем фотовидеофиксации ПДД направят 41,8 млн рублей
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Подрядчику предстоит поставить и установить 11 новых комплексов фотовидеофиксации, а также модернизировать 2 существующих.
Работы должны быть выполнены в период с 1 января по 31 марта 2026 года. Заказчиком выступает КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии.