На развитие автоматизированной системы фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Чувашской Республики выделили 41,8 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В Чувашии на установку систем фотовидеофиксации ПДД направят 41,8 млн рублей

Подрядчику предстоит поставить и установить 11 новых комплексов фотовидеофиксации, а также модернизировать 2 существующих.

Работы должны быть выполнены в период с 1 января по 31 марта 2026 года. Заказчиком выступает КУ «ЦОБДД» Минтранса Чувашии.

Влас Северин