Стали известны соперники «Амкара» на следующий сезон

«Амкар-Пермь» узнал своих будущих соперников в весеннем этапе Первенства Второй лиги А группы «Серебро». Напомним, пермская команда успешно решила задачу повышения в классе, заняв в минувшем сезоне первое место в Первенстве Второй лиги Б.

В группе «Серебро» примут участие 10 команд. Примечательно, что половина из них носят название «Динамо». Помимо Брянска, это клубы из Ставрополя, Кирова, Владивостока и дубль сине-белых из Москвы.

Оставшийся квартет - «Алания» (Владикавказ), «Кубань» (Краснодар), «Зенит-2» (Санкт-Петербург), «Тюмень».