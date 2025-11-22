Легкоатлетический манеж планируют построить в Чебоксарах до 2029 года

В Чебоксарах началась работа над проектом нового легкоатлетического манежа, его планируют построить до 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Чувашии.

Манеж планируют построить в Новоюжном районе города.

Проект будет реализован в формате государственно-частного партнерства. Дорожная карта включает формирование технического задания и финансовой модели в 2025–2026 годах, разработку проектной документации в 2026–2027 годах и строительство в 2027–2029 годах.

Манеж будет включать беговые дорожки, секторы для прыжков и метаний, а также трибуны на тыс. зрителей. В проекте рассматривается возможность строительства гостиницы на 50 мест для спортсменов.

Влас Северин