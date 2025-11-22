Макрон: G20 не справляется с урегулированием мировых кризисов

Форум «Большой двадцатки» (G20) может потерять свой смысл, поскольку он не справляется с урегулированием глобальных кризисов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 в ЮАР. Он призвал стран-участниц активизировать свои усилия, чтобы прийти к общему стандарту в геополитической сфере.

«Мы должны обязательно продемонстрировать, что у нас есть конкретные действия по возобновлению работы этого форума и коллективному поиску решений для экономик наших стран за этим столом»,— сказал господин Макрон во время своего выступления на открытии саммита (цитата по AFP). Французский президент упомянул экономические проблемы на глобальном уровне, конфликты на Ближнем Востоке, в Судане и на Украине.

Неформальный форум «Большой двадцатки» организовали в 1999 году. В него входят 19 стран, включая Россию, Саудовскую Аравию, США, Францию, Великобританию и другие. Главная цель G20 — координация действий для устойчивого экономического роста и стабильности мировой валютно-финансовой сферы. В становлении форума большую роль сыграли страны G7. Его саммит проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге.