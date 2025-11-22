22-летний житель Казани обвиняется в покушении на убийство своего 55-летнего дяди. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанец предстанет перед судом по делу о покушении на убийство своего дяди

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Казанец предстанет перед судом по делу о покушении на убийство своего дяди

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 21 сентября 2025 года обвиняемый находился в гостях у родственника в доме на улице Январской, где они совместно распивали спиртные напитки. В ходе возникшего конфликта молодой человек нанес дяде множественные ножевые ранения в различные части тела. Потерпевшему удалось забаррикадироваться на кухне, после чего сожительница вызвала экстренные службы.

Нападавший был задержан на месте происшествия, а пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие располагает достаточной доказательственной базой для рассмотрения дела в суде.

Влас Северин