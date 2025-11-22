В Татарстане за неделю подорожали огурцы, помидоры и гречка

В Татарстане за неделю с 10 по 17 ноября 2025 года было зафиксировано подорожание помидоров на 5,83% и огурцов на 5,05%. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

За неделю также заметно подорожали картофель (на 2,74%), гречневая крупа-ядрица (на 1,99%) и столовая свекла (на 1,36%). Небольшой, но стабильный рост продемонстрировали хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (на 0,56%), рис (на 0,46%), вермишель и макаронные изделия (на 0,45% и 0,45% соответственно).

Незначительное увеличение средней стоимости зафиксировано для мороженой рыбы (на 0,6%), сыров (на 0,17%), подсолнечного масла (на 0,19%), а также для ультрапастеризованного молока и сухих молочных смесей для детского питания (оба на 0,51%).

