В дорожной аварии в Сергокалинском районе Дагестана погиб один человек

В Сергокалинском районе Республики Дагестан произошло дорожно-транспортное происшествия, в результате которого один человек погиб и еще трое были травмированы. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.

По оперативным данным, 22 ноября, примерно в 09.00, на 52 км автодороги «Манас – Сергокала – Первомайское» 28-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Corolla, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной LADA Priora под управлением 47-летнего жителя Сергокалинского района. После удара оба автомобиля загорелись.

В МВД по Республике Дагестан добавили, что водители транспортных средств, а также двое пассажиров Toyota Corolla, были доставлены в больницу. Вскоре после этого водитель «Лады» скончался от полученных тяжких телесных повреждений.

Идет расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ефим Мартов