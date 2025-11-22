Умер ирландский модельер и личный дизайнер принцессы Дианы Пол Костелло

Ирландский модельер и художник Пол Костелло, который был личным дизайнером принцессы Уэльской Дианы, умер в Лондоне в возрасте 80 лет. Об этом сообщает BBC.

Семья модельера сообщила, что господин Костелло умер после непродолжительной болезни. «Он мирно скончался в Лондоне в окружении близких — жены и семерых детей»,— указано в заявлении.

Пол Костелло родился 23 июня 1945 года в Дублине. Получил образование в Академии Графтон, а после начал карьеру в модной индустрии в Париже. Господин Костелло был назначен ассистентом модельера Жака Эстереля, а затем переехал в Милан, где стал дизайнером в универмаге La Rinascente.

Свой собственный бренд Paul Costelloe Collections модельер основал в 1979-м. В 1983 году он стал личным дизайнером принцессы Дианы и оставался в этой должности вплоть до ее смерти в 1997-м.