Бастрыкину доложат о гибели пассажирки трамвая в Казани
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели пассажирки трамвая в Казани. Об этом сообщает информационный центр СК России.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Указывается, что в СМИ публиковались сообщения о том, что в ноябре водитель трамвая резко тронулся с остановки, что привело к падению 62-летней женщины. Получив травмы, пенсионерка скончалась в медицинском учреждении.
Руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому поручено представить главе ведомства доклад о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.