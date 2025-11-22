Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели пассажирки трамвая в Казани. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат о гибели пассажирки трамвая в Казани

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бастрыкину доложат о гибели пассажирки трамвая в Казани

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Указывается, что в СМИ публиковались сообщения о том, что в ноябре водитель трамвая резко тронулся с остановки, что привело к падению 62-летней женщины. Получив травмы, пенсионерка скончалась в медицинском учреждении.

Руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому поручено представить главе ведомства доклад о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Влас Северин