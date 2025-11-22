«Парма» обыграла лидера чемпионата лиги ВТБ

В матче Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» на своей площадке обыграла УНИКС со счетом 90:82. Отметим, что казанский клуб до этой встречи лидировал в чемпионате.

Лучшим игроком в составе хозяев стал российский центровой Глеб Фирсов, заработавший 19 очков.

Для УНИКСа это поражение стало вторым в сезоне при 10 победах. «Парма» с семью победами при пяти поражениях занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В следующем матче «Парма» 4 декабря примет «Нижний Новгород».