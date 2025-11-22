Пассажиры рейса Air Arabia двое суток не могут вылететь из ОАЭ в Россию

Авиакомпания Air Arabia отменила рейс G9956 из Шарджи в Москву, назначенный на вечер 20 ноября. Пассажиры не могут вылететь в Россию почти двое суток, сообщил ТАСС представитель генконсульства в Дубае.

Собеседник агентства отметил, что пассажиров неоднократно обещали отправить в Москву другими рейсами, однако люди по-прежнему ожидают вылета. В аэропорту их обеспечивают питанием и проживанием. Один из пассажиров рассказал ТАСС, что новую дату вылета назначили на 24 ноября. Генконсульство выясняет у Air Arabia причины задержки и готово при необходимости оказать гражданам помощь.

Авиаперевозчик отменил рейс, сославшись на плохие погодные условия. По данным Telegram-канала SHOT, вылета в Москву ожидают 50 россиян, в том числе 12 детей. Пассажиры рассказали каналу, что 20 ноября они должны были вылететь из аэропорта Дубая, но рейс перенесли в Шарджу, а потом отменили.