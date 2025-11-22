Многодетная мать из Казани победила на «Миссис Вселенная Классик» в Малайзии

Диляра Залялиева из Казани стала победительницей конкурса «Миссис Вселенная Классик 2025», который прошел в Куала-Лумпуре с 17 по 21 ноября. Об этом победительница сообщила в своем Telegram-канале.

Диляра Залялиева — многодетная мать пятерых детей и педагог с более чем 15-летним стажем. Она создала образовательные проекты, включая сеть школ и детских садов, где обучаются более 800 детей. На конкурсе она носила ленту с надписью «Татарстан».

В конкурсе участвовали более 30 женщин, которые в финале продемонстрировали национальные костюмы и вечерние платья. В июне Диляра Залялиева стала одной из трех победительниц конкурса «Миссис Россия Мира — 2025», что дало ей возможность представить Россию на международной арене.

Влас Северин