Прокуратура Саратова добилась снижения штрафов субъекту малого бизнеса

В Саратове представителю малого бизнеса в два раза снизили административные штрафы. Этого удалось добиться по итогам личного приема прокурора Саратовской области Сергея Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как выяснилось, в июле этого года занимающаяся содержанием многоквартирных домов организация два раза привлекалась к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Речь идет о штрафах в размере 40 тыс. руб. каждый.

Вместе с тем, как установила прокуратура, административная комиссия Саратова не стала применять положения ст. 4.1.2 КоАП РФ, которые предусматривают сниженный размер штрафа для субъектов малого предпринимательства. Надзорное ведомство обратилось в Волжский районный суд Саратова. В итоге наказание по каждому постановлению снизили до 20 тыс. руб.

