СК возбудит дело в связи с разрушением домов астраханцев при возведении высоток

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав жителей Астрахани. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Жители Астрахани в обращении к силовому ведомству ранее выразили несогласие с ходом выяснения обстоятельств застройки исторической части областного центра в границах улицы Бабефа. С их слов, в октябре 2024 года ООО «Рэс-Бабефа» по согласованию с профильным министерством приступило к строительству двух 25-этажных домов. При этом организация игнорирует требования к минимальному отступу от расположенных рядом зданий. Из-за этого разрушаются их конструкции.

Авторы обращения также рассказали, что ООО «Рэс-Бабефа» возводит дома в месте, где пролегает источник грунтовых вод. Они уточнили, что гидрогеологические риски не учтены, почва не укреплялась. Граждане неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно.

Глава СКР ранее поручал представить доклад по этой ситуации. Следственные органы регионального подразделения СКР проводят по данному факту процессуальную проверку. В соответствии с поручением господина Бастрыкина начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков возбудит уголовное дело и доложит о результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов