Бизнесы сливаются в дуэте

Крупные музыкальные лейблы отказываются от судов с ИИ-стартапами, чтобы создать с ними совместный бизнес. Так, Warner Music готовится запустить музыкальную платформу вместе с компанией Udio, которая разрабатывает песни с помощью нейросетей. Это крупнейший производитель искусственной музыки, вместе с другим стартапом — Suno AI. До этого они судились из-за авторских прав. Недавно стороны урегулировали спор и сразу после заключили соглашение о работе над совместным проектом. Согласно договоренностям, модели искусственного интеллекта будут обучаться на лицензированной и авторской музыке, принадлежащей лейблу. По словам генерального директора Warner Music Роберта Кинкла, это «открывает новые коммерческие возможности».

А как это может изменить музыкальную индустрию? Исполнительный директор Zvonko Group Дмитрий Коннов считает, что другие вскоре последуют примеру компании Warner: «Музыкальная индустрия уже какое-то время сопротивлялась техническому прогрессу. Она усвоила, что музыка находится на передовом рубеже всех изменений в потреблении, поэтому стоит договариваться, а не судиться. Смысл всех этих договоренностей состоит в том, что так как ИИ учится на примерах человеческой деятельности, то музыкальные компании, не только Warner, будут получать отчисления от тех, кто будет эти треки эксплуатировать.

Что значит решение Warner пойти на сделку со стартапом? Судиться и выбить сделку на более выгодных условиях — это была задача на весь текущий 2025 год. Основные компании, которые заняты созданием музыкального контента на базе ИИ так или иначе получили иски от трех основных менеджеров. Эта сделка и есть результат некого компромисса между инвесторами, которые отваливают несколько миллиардов долларов подобной компании и собственно, правообладателям. Я считаю, что музыкальная индустрия не должна бояться ИИ, а сотрудничать по одной простой причине — в среднем в день музыкальная индустрия выбрасывает на рынок примерно 120 тысяч новых треков. В этом огромном потоке музыкального мусора ИИ расчистит поляну для настоящих человеческих талантов».

Стартап Udio оказался в центре судебных разбирательств в 2024 году. Тогда лейблы Warner Music, Universal Music и Sony Music подали иск против него и компании Suno за нарушение авторских прав. По данным источников Bloomberg, соглашение Warner Music не станет последним. Universal Music, Sony Music также ведут переговоры о лицензировании с ИИ-стартапами.

Пока неясно, как будет регулироваться музыкальный ИИ-контент, отметил партнер фирмы Захаров, Константинов и партнеры Дмитрий Константинов: «Теперь это большая история, но никому пока непонятно, как ее регулировать. Что делает искусственный интеллект, когда создает музыку? Он берет основу либо данные о конкретном артисте и производит новый контент. Здесь очень трудно нащупать грань, где заканчиваются исключительные права живого исполнителя и начинаются права владельцев искусственного интеллекта, создателей контента и авторское право. Более понятно, когда кто сделал, тот правами и обладает, но это в новинку для всех. Дальше будут другие вопросы, например, авторского участия. Пока в музыкальном контенте есть автор — человек, но не за горами тот момент, когда там будет искусственный интеллект».

Некоторые артисты выражают недовольство и интеграцией ИИ-стартапов в музыкальную индустрию. На этой неделе Пол Маккартни вместе с другими британскими исполнителями выпустил альбом «Этого ли мы хотим?». Все треки немые. В них нет ни текста, ни музыки, только шумы, скрипы, шорохи и тишина. Маккартни заявил, что это его протест против использования оригинальных треков для обучения ИИ. При этом большая часть аудитории уже не видит разницы между песнями, созданными нейросетями и композиторами, считает музыкальный критик Олег Кармунин: «Большинству людей абсолютно все равно, играет ли им живой человек или нейросеть. Поэтому у ИИ-музыки большая перспектива. Тем более что у нас вся музыка превратилась в некий поток, и в этом заключается революция и большая индустриальная проблема, так как большинство музыкантов заменяемые.

Что лучше всего делает компьютер? Рок, джаз, поп-музыку. Но, например, ИИ-рэпа практически не существует. У нейросети это очень плохо получается. Но от ИИ никуда не деться, и с этим нужно что-то делать. В тоже время, когда снимается кино и нужно заказать какую-то минусовку или оркестровую подложку. Бюджеты сейчас уменьшаются, а ИИ-музыка поможет очень многим. Просто нет денег платить такому количеству музыкантов. Вот в этом плане роботы помогают музыке и искусству».

В прошлом году Международная конфедерация обществ авторов и композиторов прогнозировала, что использование нейросетей в музыке может привести к снижению доходов музыкантов на четверть.

Александра Майданская