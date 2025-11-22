Суд огласил приговор жителю Пензы за вымогательство у подростка

В Пензе суд вынес приговор в отношении 24-летнего местного жителя по уголовному делу о вымогательстве с применением насилия (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Как выяснилось в суде, 2 апреля этого года фигурант встретился со своим 17-летним знакомым рядом с одним из торговых центров Пензы, ударил его по голове, а затем заставил его сесть в свой автомобиль. Там он угрожал насилием несовершеннолетнему и потребовал от него 35 тыс. руб. под надуманным предлогом возврата долга за третьих лиц.

На следующий день фигурант в очередной раз потребовал от подростка деньги во время встречи. Потерпевший их не передал, так как 24-летнего пензенца задержали полицейские.

По решению суда фигурант получил два года условно с таким же испытательным сроком. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов