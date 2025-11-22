Главе СКР доложат по делу о нарушении прав жильцов дома на Волжской в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин в соответствии с поручением главы СК РФ Александра Бастрыкина доложит о ходе и результатах расследования уголовного дела в связи с нарушением прав жильцов аварийного дома в Саратове. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее житель Саратова в обращении к силовому ведомству выразил несогласие с ходом выяснения обстоятельств нарушения прав жильцов дома по улице Волжской. С его слов, в 2010 году ООО «Новострой XXI» купило здание с коммерческой недвижимостью и 21 жилым помещением, в ходе реконструкции новый владелец незаконно демонтировал системы водо-, электро- и теплоснабжения.

В 2012 году суд обязал ООО «Новострой XXI» восстановить коммуникации, но решение до сих пор не исполнено. Дом признали аварийным в 2016 году. Гражданам приходится проживать у родственников или арендовать жилье на свои деньги, поскольку им до настоящего времени не предоставили благоустроенные жилые помещения. Виновные лица не привлечены к ответственности. Следственные органы регионального подразделения СКР расследуют по данному факту уголовное дело.

Павел Фролов