Актеру Виктору Сухорукову отказали в шенгенской визе как «угрозе ЕС»

Народный артист России Виктор Сухоруков заявил, что посольство Германии отказалось выдать ему шенгенскую визу. Об этом артист рассказал газете Metro.

По словам Виктора Сухорукова, он получил письменное обоснование в отказе. Во втором пункте документа указывалось, что одна или несколько стран ЕС считают его угрозой «общественному порядку или внутренней безопасности». Metro опубликовало фото документа.

Артист сообщил, что получил предложение провести Рождество в Германии от давней подруги и отдал 13 тыс руб. агентству-посреднику для оформления визы. По его словам, посольство полгода рассматривало его заявку и в итоге выдало отказ. Виктор Сухоруков заверил, что не переживает и не возмущается из-за сложившейся ситуации. При этом он добавил, что «если они пулемета "Максим" испугались (в фильме "Брат-2" герой Виктора Сухорукова стрелял из пулемета времен Великой Отечественной войны. — "Ъ"), то приедем на танке, нет проблем».