В Самаре автобус № 67 столкнулся с трамваем № 3

В Самаре сегодня, 22 ноября, на пересечении улиц Мичурина и Клинической водитель автобуса № 67 допустил столкновение с трамваем № 3, сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Водитель автобуса, в котором находилось 10 пассажиров, не уступил дорогу водителю трамвая, выполнявшему поворот по выделенным трамвайным путям. В трамвае в момент происшествия находилось 36 пассажиров.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пассажиры не пострадали.

Сабрина Самедова