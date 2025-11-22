Главе СКР доложат, почему саратовских тяжелобольных не лечат нужным лекарством

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей Саратовской области на качественное медицинское обеспечение. Об этом сообщает информационный центр СКР.

По данным одного из Telegram-каналов, в Саратовской области долгое время в лечебных учреждениях нет медицинского препарата, который требуется гражданам с тяжелым заболеванием. Это угрожает жизни пациентов, поскольку прерывается курс лечения.

В соответствии с поручением господина Бастрыкина начальнику саратовского следственного управления Дмитрию Костину предстоит доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов