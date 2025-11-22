Надзор контролирует проверку по ДТП с погибшим и пострадавшими под Саратовом

Хвалынская городская прокуратура поставила на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту ДТП с одним погибшим и несколькими пострадавшими. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 09:30 сегодня, 22 ноября, на 52 км автотрассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». Ее участниками стали автомобили «Лада Гранта», «Джили» и «МАЗ».

В результате ДТП погиб один человек, несколько, включая несовершеннолетних, пострадали. Получивших травмы увезли в лечебное учреждение.

Павел Фролов