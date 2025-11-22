Телефонные мошенники начали разыгрывать спектакли с собственным «разоблачением»

Мошенники применяют новую схему для выманивания у своих жертв личных данных и впоследствии — денег. Сначала они звонят человеку и представляются чиновниками или сотрудниками правоохранительных органов. После того как им называют нужный код, аферисты якобы случайно раскрывают свой злой умысел. На втором этапе они снова связываются с жертвой, уже от имени других ведомств, и предлагают «помочь». О новой схеме рассказали в московской прокуратуре.

В ведомстве рассказали о реальном случае мошенничества. Женщина по телефону общалась с «представителями ресурсоснабжающей организации» и обсуждала проблему с ЖКХ. После того как она назвала мошенникам «номер электронной очереди» из СМС, в трубке кто-то произнес: «Она повелась, назвала код, сейчас мы у нее все данные скачаем». Это было сказано специально, отмечают в прокуратуре, чтобы жертва доверилась аферистам на втором этапе.

После этого женщине пришло оповещение якобы от Госуслуг, что ее личный кабинет взломан. Она позвонила по пришедшему в СМС номеру, и ей сообщили, что она стала соучастницей финансирования преступной деятельности. Женщина следовала всем указаниям собеседников, чтобы избежать «уголовной ответственности». Мошенники уговорили пострадавшую снять все сбережения (33,5 млн руб.) и передать их якобы сотруднику банка.

В прокуратуре призвали перепроверять полученную в СМС информацию, не сообщать никому поступившие коды, не верить «переключениям» от одного ведомства на другой. Более того, нельзя следовать указаниям по телефону от незнакомых лиц, кем бы они ни представлялись, отметили в прокуратуре.